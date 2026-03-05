Inscription
Formule 1 à fond

Matt Ralphs, Dragan Kordic

Un guide illustré pour tout savoir sur le sport le plus rapide au monde : ses incroyables pilotes, ses circuits légendaires, ses fascinantes prouesses technologiques... Cet ouvrage est le guide illustré que les jeunes fans de Formule 1 attendaient. Ils y trouveront les réponses à toutes leurs questions : comment devient-on pilote de Formule 1 ? Quel est le circuit le plus difficile au monde ? Quel est le record de rapidité d'un arrêt au stand ? (Indice : moins de 2 secondes ! ) Les enfants de 8 à 12 ans s'apprêtent à découvrir les incroyables voitures du monde la F1, ses plus célèbres circuits et ses pilotes légendaires, mais aussi les coulisses de cette discipline à grande vitesse

Chez Phaidon

Auteur

Editeur

Genre

Sport

Formule 1 à fond

Paru le 05/03/2026

64 pages

19,95 €

9781837291632
© Notice établie par ORB
