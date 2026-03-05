Biodéchets et économie circulaire : quelle stratégie territoriale pour quel changement de modèle ?

L'obligation réglementaire récente de valorisation des biodéchets traduit une évolution lente de leurs représentations, passant de simples ressources agricoles à la fin du XIXème siècle à de potentielles ressources pour une économie décarbonée au XXIème siècle. Avec 5, 5 millions de tonnes produites par les ménages français en 2024, les biodéchets constituent en effet un gisement important de matières biodégradables valorisables sous la forme d'électricité, de chaleur, de fertilisant ou d'amendement. Ce numéro interroge les capacités de la gestion des biodéchets à répondre aux ambitions de l'économie circulaire. Comment tendre vers une amélioration de l'empreinte environnementale de la gestion des biodéchets par leur valorisation (compost, méthane, digestat) ou une sobriété énergétique de la gestion ? Comment réduire les biodéchets par un changement des pratiques ? Comment se territorialise la gestion des biodéchets (traitement local, une prise en compte des dispositifs existants, bouclage territorial des flux de matière, etc.) ? S'il existe différents types de valorisation socio-économique des biodéchets (méthanisation, fabrication de biocarburants, de biomatériaux ou de biomolécules, compostage), les études de cas présentées se focalisent plus particulièrement sur le compostage à travers des études de cas métropolitaines ou périurbaines en France. Ces articles mettent en lumière les enjeux et les défis posés aujourd'hui par la gestion des biodéchets.