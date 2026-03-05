Comment penser les résistances de femmes au féminisme ?

Qu'est-ce qui peut pousser de jeunes femmes à mettre en ligne leurs selfies avec un message qui commence par ces mots : "I don't need feminism because... " ? Si le site womenagainstfeminisim. com est sûrement une version radicale de l'hostilité de certaines femmes à un mouvement dont le fondement est pourtant la défense et protection de leurs droits, il n'est ni isolé, ni sans précédent. Partout où un mouvement féministe apparaît, la résistance qu'il rencontre est aussi le fait de très nombreuses femmes. Cette résistance revêt une intensité et des formes très diverses, de l'engagement antiféministe affirmé, à des positionnements plus timides que traduisent des affirmations du type "je ne suis pas féministe, mais... " . Pourquoi ce rejet, pourquoi ce malaise ? Comment penser ces résistances de femmes aux féminismes ? L'ambition de l'ouvrage est d'analyser de façon pluridisciplinaire la constitution de ces résistances sur lesquelles les savoirs demeurent profondément lacunaires. Il présente à cette fin des synthèses inédites en sociologie politique, histoire, littérature, psychologie sociale, sciences du discours et psychanalyse. Il propose la première bibliographie pluridisciplinaire des travaux en langues française et anglaise spécifiquement consacrés à ces résistances afin de faire le point sur la recherche d'hier - ses catégories, son corpus et ses méthodes - et d'esquisser les contours de celle de demain.