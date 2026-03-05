Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre

Comment penser les résistances de femmes au féminisme ?

Marc Calvini-Lefebvre

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Qu'est-ce qui peut pousser de jeunes femmes à mettre en ligne leurs selfies avec un message qui commence par ces mots : "I don't need feminism because... " ? Si le site womenagainstfeminisim. com est sûrement une version radicale de l'hostilité de certaines femmes à un mouvement dont le fondement est pourtant la défense et protection de leurs droits, il n'est ni isolé, ni sans précédent. Partout où un mouvement féministe apparaît, la résistance qu'il rencontre est aussi le fait de très nombreuses femmes. Cette résistance revêt une intensité et des formes très diverses, de l'engagement antiféministe affirmé, à des positionnements plus timides que traduisent des affirmations du type "je ne suis pas féministe, mais... " . Pourquoi ce rejet, pourquoi ce malaise ? Comment penser ces résistances de femmes aux féminismes ? L'ambition de l'ouvrage est d'analyser de façon pluridisciplinaire la constitution de ces résistances sur lesquelles les savoirs demeurent profondément lacunaires. Il présente à cette fin des synthèses inédites en sociologie politique, histoire, littérature, psychologie sociale, sciences du discours et psychanalyse. Il propose la première bibliographie pluridisciplinaire des travaux en langues française et anglaise spécifiquement consacrés à ces résistances afin de faire le point sur la recherche d'hier - ses catégories, son corpus et ses méthodes - et d'esquisser les contours de celle de demain.

Par Marc Calvini-Lefebvre
Chez PU Rennes

|

Auteur

Marc Calvini-Lefebvre

Editeur

PU Rennes

Genre

sociologie du genre

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Comment penser les résistances de femmes au féminisme ? par Marc Calvini-Lefebvre

Commenter ce livre

 

Comment penser les résistances de femmes au féminisme ?

Marc Calvini-Lefebvre

Paru le 05/03/2026

213 pages

PU Rennes

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041303489
9791041303489
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.