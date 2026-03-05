Inscription
En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Réunionite chronique

Tonvoisin, Tonvoisin Debureau

Ils brainstorment. Ils synergisent. Ils "se refont un point la semaine prochaine". Bienvenue dans l'univers impitoyable de la réunion qui ne finit jamais ! Cette satire décortique avec un humour chirurgical les pathologies du monde corporate : la réunion vampire qui aspire votre temps, la masturbation collective qui flatte les egos, le théâtre d'ombresoù les décisions meurent en silence... Mais au-delà du constat, ce manuel de survie propose des stratégies concrètes pour résister : le bingo de la réunion inutile, la méditation du regard vide, la fuite honorable ou encore l'art délicat de griffonner sa liste de courses en alexandrins pendant que Gérard du marketing "challenge ses paradigmes". A la fois drôle, lucide et diablement réaliste, ce livre est un miroir tendre et impitoyable du quotidien professionnel. Un antidote au jargon managérial et un rappel salutaire : la vraie révolution ne consiste pas à changer le système... mais à ne pas le laisser vous changer.

Par Tonvoisin, Tonvoisin Debureau
Chez Gereso Editions

Tonvoisin, Tonvoisin Debureau

Gereso Editions

Réunions

Réunionite chronique

Tonvoisin, Tonvoisin Debureau

Paru le 05/03/2026

137 pages

Gereso Editions

17,00 €

Scannez le code barre 9791039711128
9791039711128
