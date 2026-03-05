Réunionite chronique

Ils brainstorment. Ils synergisent. Ils "se refont un point la semaine prochaine". Bienvenue dans l'univers impitoyable de la réunion qui ne finit jamais ! Cette satire décortique avec un humour chirurgical les pathologies du monde corporate : la réunion vampire qui aspire votre temps, la masturbation collective qui flatte les egos, le théâtre d'ombresoù les décisions meurent en silence... Mais au-delà du constat, ce manuel de survie propose des stratégies concrètes pour résister : le bingo de la réunion inutile, la méditation du regard vide, la fuite honorable ou encore l'art délicat de griffonner sa liste de courses en alexandrins pendant que Gérard du marketing "challenge ses paradigmes". A la fois drôle, lucide et diablement réaliste, ce livre est un miroir tendre et impitoyable du quotidien professionnel. Un antidote au jargon managérial et un rappel salutaire : la vraie révolution ne consiste pas à changer le système... mais à ne pas le laisser vous changer.