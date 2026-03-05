La planète des toudous

Prospecteur indépendant sur une des planètes minières de la toute-puissante compagnie Zarathoustra, Jack Holloway découvre un filon de pierres précieuses dont une seule suffira à le mettre quelque temps à l'abri du besoin... si les avocats de son client ne trouvent pas le moyen de l'en déposséder. Le même jour l'alarme de son domicile se déclenche. S'agit-il d'un cambrioleur ? Non ! L'intrus se révèle être une adorable boule de poils d'une espièglerie confondante, qui ne tarde pas à ramener sa petite famille... Bientôt, les cadres de la compagnie s'avisent du problème : si le peuple à fourrure s'avère doué de raison, c'en sera fini de l'exploitation du sous-sol de la planète par une entreprise étrangère. Jack, ancien avocat magouilleur, choisira-t-il de soutenir les "toudous" , ou d'étouffer l'affaire et empocher l'argent ? "Une ode à la sensibilisation animale, et une critique pince-sans-rire du colonialisme et de l'ultralibéralisme. Un petit bijou". - Fondu au noir Traduit de l'anglais par Mikael Cabon. Publié pour la première fois en 2018 sous le titre de La Controverse de Zara XXIII.