Dragon & Caméléon Tome 5

Ryo Ishiyama

ActuaLitté
Le Dragon dessine sa revanche, le Caméléon son ascension ! Garyo Hanagami, un mangaka de génie, s'est réveillé dans la peau d'un auteur débutant à la suite d'un accident. Désormais inconnu du grand public et désireux de remonter au sommet, il accepte d'affronter en duel l'un des plus grands maîtres de l'industrie. Les oeuvres de son adversaire, Ikki Fugaku, se sont vendues à plus de 100 millions d'exemplaires ! Environnement de travail idéal, notoriété, excellentes critiques... Fugaku semble tout avoir pour l'emporter. Mais c'est précisément ça qui rend la chose si passionnante aux yeux de Garyo, qui va devoir se battre avec talent et passion ! Un nouveau défi attend le mangaka et son équipe dans ce cinquième tome !

Par Ryo Ishiyama
Chez Mana books

Auteur

Ryo Ishiyama

Editeur

Mana books

Genre

Shonen/garçon

Dragon & Caméléon Tome 5

Ryo Ishiyama

Paru le 05/03/2026

Mana books

7,95 €

9791035508579
