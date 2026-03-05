Inscription
#Polar

Saigon

Niels Labuzan

ActuaLitté
L'étouffante chaleur humide, le brouhaha de la foule sur les quais, mais aussi une inquiétante sensation d'être surveillé, voilà ce qui saisit l'inspecteur Isidore Challe quand il descend du paquebot à Saigon, après plusieurs semaines de navigation. Il ne sait rien de cette colonie, où l'administration française l'a muté contre son gré. Le lendemain de son arrivée, il est conduit dans les quartiers de l'armée pour constater un important vol de poudre explosive. Quartiers dans lesquels une main inconnue a dessiné sur un mur une orchidée noire. Que signifie cet étrange symbole déjà apposé ailleurs dans la ville ? Et pourquoi un notable de la communauté française est-il assassiné le jour suivant ? L'enquête s'annonce difficile car Saigon est impénétrable. Les Viets semblent ressasser des tonnes d'amertume. Les Chinois se montrent peu communicatifs. Et les Français défendent bec et ongle leur pré carré. Même la fastueuse réception que donne le Gouverneur pour accueillir l'année 1900 ne suffit pas à rapprocher les communautés. Isidore Challe parviendra-t-il néanmoins à identifier l'ordre des Orchidées Noires ?

Par Niels Labuzan
Chez Liana Levi

|

Auteur

Editeur

Liana Levi

Genre

Policiers historiques

Paru le 05/03/2026

262 pages

Liana Levi

20,00 €

ActuaLitté
9791034912117
