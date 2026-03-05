Inscription
Kindergarten Wars Tome 13

You Chiba

Découvrez la maternelle la plus sécurisée du monde et ses enseignants au tempérament... explosif ! Après l'effort, le réconfort ! Maintenant que la menace que représentaient Choran et Hiromi a été neutralisée, les employés de la maternelle Black peuvent enfin prendre un peu de repos et préparer la fête de l'école. L'occasion rêvée pour Rita et Doug d'avouer leurs sentiments... Mais le chemin qui mène au happy end s'annonce semé d'embûches pour la Sorcière et l'escroc : entre leur travail d'instituteur et la protection des élèves, pas facile de trouver le temps de se dire des mots doux ! Et si une enquête de nuit sur les phénomènes paranormaux qui ont lieu dans l'école rapprochait nos deux tourtereaux ? Travailler avec des enfants n'est pas de tout repos ! Entre deux activités toboggan, il ne faut pas oublier de s'occuper des kidnappeurs et autres tueurs à gages... Avec son mélange détonant d'humour, d'action et de romance, Kindergarten Wars est une véritable récré, les cocktails molotov en plus !

Par You Chiba
Chez Editions Ki-oon

Auteur

You Chiba

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Shonen/garçon

Kindergarten Wars Tome 13

You Chiba trad. Damien Guinois

Paru le 05/03/2026

200 pages

Editions Ki-oon

7,95 €

9791032724323
© Notice établie par ORB
