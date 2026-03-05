Parler japonais en 3 minutes par jour

Vous partez en voyage et vous avez besoin ou envie de parler japonais, mais vous n'avez ni le temps ni le budget pour vous inscrire à une formation ? Vous avez déjà appris le japonais, mais vous n'avez plus aucun souvenir de vos cours ? Ou bien vous partez de zéro ? Heureusement, les Malins ont pensé à vous ! Dans ce guide linguistique, découvrez : - Tout ce qu'il faut savoir pour s'exprimer en japonais et se débrouiller dans les situations de la vie courante. - Une méthode efficace avec 110 leçons calibrées d'une durée de trois minutes chrono. - De la grammaire, de la conjugaison, du vocabulaire, des situations pratiques et des focus sur la culture japonaise. - En bonus : découvrez des vidéos et des fiches téléchargeables pour apprendre les deux syllabaires de base et les 200 kanjis, et des lectures pour parfaire votre prononciation. DANS LES TRANSPORTS, ENTRE DEUX RENDEZ-VOUS, SORTEZ VOTRE MALIN ! Nao Sensei est passionnée par la culture japonaise et a fait une partie de ses études au Japon. Accro aux sushis, au thé vert et aux mangas, elle souhaite partager son enthousiasme et ses conseils pour apprendre le japonais au plus grand nombre. Avec la collaboration de Masahiko Omori