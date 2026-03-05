Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Sans oublier qu'en plus c'est bien la fin du monde

Chloé Delaume

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Evénement, Sans oublier qu'en plus c'est bien la fin du monde est le premier recueil de Chloé Delaume. Avec sa langue inventive, elle dissèquent le vieux monde misogyne pour mieux en révéler les violences. Elle déconstruit le couple, le patriarcat et les violences sexistes et sexuelles. - Contre le patriarcat, Chloé Delaume fait acte de résistance. Nourris de ses propres expériences, ses textes poétiques dissèquent le vieux monde misogyne pour mieux en révéler les violences . De sa langue ciselée et mordante, elle traque les différentes incarnations du mal dans les discours ambiants, les attitudes et les fantasmes contemporains. - Loin de succomber à la passivité, son projet de déconstruction massive prend progressivement la forme d'un chant de révolte universel , lucide et décapant. Ses poèmes sonnent alors comme une véritable ode à la rébellion contre une époque crépusculaire et à la sororité .

Par Chloé Delaume
Chez Le Castor Astral

|

Auteur

Chloé Delaume

Editeur

Le Castor Astral

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sans oublier qu'en plus c'est bien la fin du monde par Chloé Delaume

Commenter ce livre

 

Sans oublier qu'en plus c'est bien la fin du monde

Chloé Delaume

Paru le 05/03/2026

252 pages

Le Castor Astral

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791027808311
9791027808311
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.