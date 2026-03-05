Les princesses dans la ville

- Stimule la créativité et développe la coordination main-oeil. - La poignée rend le livre facile à emporter. - Activités éducatives agrémentées d'autocollants, de dessins et de coloriages ludiques ! Grâce aux superbes tatouages éphémères, les enfants peuvent se transformer en des princesses et des dinosaures. Ces livres proposent toutes sortes d'activités ludiques, comme des labyrinthes et des points à relier, ou encore des pages à colorier. Et pour couronner le tout, il y a même des autocollants réutilisables pour embellir les scènes. La liste des ingrédients et les instructions détaillées concernant la façon d'appliquer et d'enlever les tatouages sont incluses !