Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
Les dinosaures et ses amis

Yoyo éditions, Xxx

- Stimule la créativité et développe la coordination main-oeil. - La poignée rend le livre facile à emporter. - Activités éducatives agrémentées d'autocollants, de dessins et de coloriages ludiques ! Grâce aux superbes tatouages éphémères, les enfants peuvent se transformer en des princesses et des dinosaures. Ces livres proposent toutes sortes d'activités ludiques, comme des labyrinthes et des points à relier, ou encore des pages à colorier. Et pour couronner le tout, il y a même des autocollants réutilisables pour embellir les scènes. La liste des ingrédients et les instructions détaillées concernant la façon d'appliquer et d'enlever les tatouages sont incluses !

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

Paru le 19/03/2026

24 pages

Yoyo Editions

7,95 €

9789465241708
