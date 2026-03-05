Nouvelles réflexions sur La Richesse des Nations

Le livre réunit 50 chroniques originales du Club Turgot sur des ouvrages publiés au cours des années 2024 et 2025 par 80 chercheurs, entrepreneurs et managers attentifs aux phénomènes économiques et aux faits sociaux. Le livre collectif, dont le titre est emprunté aux deux ouvrages les plus célèbres de Turgot et de Smith, a été rédigé par le club Turgot. Il réunit 50 chroniques originales sur des ouvrages publiés au cours des années 2024 et 2025 par 80 chercheurs, entrepreneurs et managers attentifs aux phénomènes économiques et aux faits sociaux. Le lecteur de ce livre découvrira qu'entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XXI e siècle, les "systèmes de création de richesse" se sont transformés en "modèles de croissance et de décroissance" , les "principes de gouvernement" ont été remplacés par des "modes de gouvernance et de management" , les "lois de nature" ont été rebaptisées "normes environnementales" , l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert s'est muée en "big data" , le Siècle des Lumières est devenu une alternance d'ombres et de lumières. Ont contribué à la rédaction de l'ouvrage : Hubert Alcaraz, Philippe Alezard, Florence Anglès, Renzo Borsato, Alain Brunet, Jean-Louis Chambon, Dominique Chesneau, Benoit Frayer, Sophie Friot, Michel Gabet, Claude Georgelet, Freddi Godet Desmarais, Loïc Le Menn, Denis Molho, Jean-Jacques Pluchart, Pona Samnik, Olivier Stephan, Kathleen Wantz O'Rourke.