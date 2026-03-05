Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Nouvelles réflexions sur La Richesse des Nations

Jean-Jacques Pluchart

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le livre réunit 50 chroniques originales du Club Turgot sur des ouvrages publiés au cours des années 2024 et 2025 par 80 chercheurs, entrepreneurs et managers attentifs aux phénomènes économiques et aux faits sociaux. Le livre collectif, dont le titre est emprunté aux deux ouvrages les plus célèbres de Turgot et de Smith, a été rédigé par le club Turgot. Il réunit 50 chroniques originales sur des ouvrages publiés au cours des années 2024 et 2025 par 80 chercheurs, entrepreneurs et managers attentifs aux phénomènes économiques et aux faits sociaux. Le lecteur de ce livre découvrira qu'entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XXI e siècle, les "systèmes de création de richesse" se sont transformés en "modèles de croissance et de décroissance" , les "principes de gouvernement" ont été remplacés par des "modes de gouvernance et de management" , les "lois de nature" ont été rebaptisées "normes environnementales" , l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert s'est muée en "big data" , le Siècle des Lumières est devenu une alternance d'ombres et de lumières. Ont contribué à la rédaction de l'ouvrage : Hubert Alcaraz, Philippe Alezard, Florence Anglès, Renzo Borsato, Alain Brunet, Jean-Louis Chambon, Dominique Chesneau, Benoit Frayer, Sophie Friot, Michel Gabet, Claude Georgelet, Freddi Godet Desmarais, Loïc Le Menn, Denis Molho, Jean-Jacques Pluchart, Pona Samnik, Olivier Stephan, Kathleen Wantz O'Rourke.

Par Jean-Jacques Pluchart
Chez SEFI/Arnaud Franel

|

Auteur

Jean-Jacques Pluchart

Editeur

SEFI/Arnaud Franel

Genre

Economie politique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Nouvelles réflexions sur La Richesse des Nations par Jean-Jacques Pluchart

Commenter ce livre

 

Nouvelles réflexions sur La Richesse des Nations

Jean-Jacques Pluchart

Paru le 19/03/2026

160 pages

SEFI/Arnaud Franel

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782896039906
9782896039906
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.