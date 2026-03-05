Cet ouvrage est une introduction et sensibilisation à la valorisation des entrepriseset se base sur les grands principes théoriques et pratiques professionnelles. Cet ouvrage est une introduction et sensibilisation à la valorisation des entreprises. Il se concentre sur les grands principes théoriques et pratiques professionnelles. Il fournit des taux d'actualisation indicatifs afin de faciliter le calcul d'une valeur fondamentale avec Excel. Il contient de nombreuses illustrations pédagogiques et cas chiffrés. Certaines parties sont innovantes ou approfondies, comme le concept de croissance g ajustée, la valorisation des startups (méthodes Venture Capital ou First Chicago), la taille relative d'une valeur terminale ou certains éléments de finance comportementale.