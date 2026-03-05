Inscription
Ame

Emmanuelle Johnson

Chaque épreuve est une leçon : reconnectez-vous à votre âme pour en révéler la sagesse. Changer d'emploi, vivre une rupture, déménager... A chaque tournant, la vie nous rappelle qu'elle est faite de cycles. Selon le philosophe Steiner, l'être humain se déploie à travers des cycles de sept ans, chaque période présentant ses propres défis. Et vous, où vous situez-vous dans votre parcours de vie : au début d'un nouveau chemin, en plein coeur d'une traversée ou à l'aube d'un renouveau ? Quelle que soit l'étape où vous vous trouvez, il existe en vous une part unique capable de vous ancrer face au changement. Cet ouvrage, véritable compagnon dans votre démarche introspective, et son oracle vous guident pour vous reconnecter et vous fier à votre âme à l'aide de pratiques concrètes (interprétation des rêves et des signes, méditation, connexion à vos mémoires karmiques...).

Par Emmanuelle Johnson
Chez Editions Jouvence

Auteur

Emmanuelle Johnson

Editeur

Editions Jouvence

Genre

Parapsychologie

Ame

Emmanuelle Johnson

Paru le 05/03/2026

128 pages

Editions Jouvence

9,95 €

9782889840700
© Notice établie par ORB
