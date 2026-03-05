Inscription
#Roman francophone

Comme ta mère

Pieterke Mol

ActuaLitté
Sur insistance de son grand-père, Debbie prend le train à Bruxelles pour renouer avec son père qu'elle n'a pas vu depuis dix ans. Enfant non souhaité de parents trop jeunes, celui-ci en a gardé une blessure et une violence qu'il noie depuis longtemps dans l'alcool. Il vit à Rotterdam, dans un pays qu'elle évite, et parle une langue qu'elle comprend à peine. Debbie a des rêves, qu'elle ne parvient pas à transformer en projets. Elle a rencontré un homme formidable, qu'elle ne s'autorise pas à aimer. Convoquer le passé par bribes, c'est apprivoiser une histoire connue, en découvrir d'autres pans mieux cachés. C'est grandir, surtout, en espérant s'affranchir d'une pseudo destinée.

Par Pieterke Mol
Chez Les Editions Noir sur Blanc

|

Auteur

Pieterke Mol

Editeur

Les Editions Noir sur Blanc

Genre

Littérature française

Comme ta mère

Pieterke Mol

Paru le 05/03/2026

272 pages

Les Editions Noir sur Blanc

22,50 €

ActuaLitté
9782889831890
© Notice établie par ORB
