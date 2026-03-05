Comme ta mère

Sur insistance de son grand-père, Debbie prend le train à Bruxelles pour renouer avec son père qu'elle n'a pas vu depuis dix ans. Enfant non souhaité de parents trop jeunes, celui-ci en a gardé une blessure et une violence qu'il noie depuis longtemps dans l'alcool. Il vit à Rotterdam, dans un pays qu'elle évite, et parle une langue qu'elle comprend à peine. Debbie a des rêves, qu'elle ne parvient pas à transformer en projets. Elle a rencontré un homme formidable, qu'elle ne s'autorise pas à aimer. Convoquer le passé par bribes, c'est apprivoiser une histoire connue, en découvrir d'autres pans mieux cachés. C'est grandir, surtout, en espérant s'affranchir d'une pseudo destinée.