Un spaghetti en guise de fil rouge... C'est bien connu, on apprend toujours plus facilement quand le sujet nous passionne. Ainsi, l'un des plats les plus populaires au monde - les spaghettis ! - peut ouvrir tout un monde d'apprentissage. Etes-vous prêts à découvrir l'histoire, la science et la technique qui se cachent derrière une assiette de spaghettis parfaite ? Avec ses illustrations colorées, ses anecdotes amusantes et ses activités pratiques, ce documentaire invite les enfants à poser des questions, à faire des observations et même à essayer des recettes adaptées. Ils sauront comment le blé se transforme en pâtes, comment les sauces adhèrent ou non, et ce qui rend les spaghettis al dente. A la fois ludique et instructif, parfait pour les jeunes gourmets, La Science du spaghetti est fait pour les esprits curieux et les futurs cuisiniers et cuisinières, transformant le repas du soir en un voyage de découverte et un moment de partage. Diplôme à télécharge sur le site de l'éditeur Helvetiq. A dévorer dès 6 ans