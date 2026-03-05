Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre

Je t'ai aimé

Léon XIV

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
EXHORTATION APOSTOLIQUE DILEXI TESUR L'AMOUR ENVERS LES PAUVRES Présentée et commentée par La Civilta Cattolica"Le 9 octobre 2025 a été publiée l'Exhortation apostolique Dilexi te du pape Léon XIV sur l'amour envers les pauvres. Le document, signé le 4 octobre précédent, fête de saint François d'Assise, est le premier du nouveau Pontife et recueille et développe un projet que le pape François préparait au cours de ses derniers mois de vie. Léon XIV l'explique, dès le début du document, avec ces paroles : "Ayant reçu comme en héritage ce projet, je suis heureux de le faire mien - en y ajoutant quelques réflexions - et de le proposer encore au début de mon pontificat, en partageant le désir du bien-aimé Prédécesseur que tous les chrétiens puissent percevoir le lien fort qui existe entre l'amour du Christ et son appel à nous faire proches des pauvres" (n. 3). Autrement dit, en d'autres termes, déclinés et développés de diverses manières dans le document, l'amour des pauvres est la garantie de la fidélité au coeur de Dieu : une Eglise fidèle au coeur de Dieu " Nuno da Silva Gonçalves s. j.

Par Léon XIV
Chez Parole et silence

|

Auteur

Léon XIV

Editeur

Parole et silence

Genre

Léon XIV

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Je t'ai aimé par Léon XIV

Commenter ce livre

 

Je t'ai aimé

Léon XIV

Paru le 26/03/2026

200 pages

Parole et silence

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889596683
9782889596683
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.