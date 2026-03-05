Je t'ai aimé

EXHORTATION APOSTOLIQUE DILEXI TESUR L'AMOUR ENVERS LES PAUVRES Présentée et commentée par La Civilta Cattolica"Le 9 octobre 2025 a été publiée l'Exhortation apostolique Dilexi te du pape Léon XIV sur l'amour envers les pauvres. Le document, signé le 4 octobre précédent, fête de saint François d'Assise, est le premier du nouveau Pontife et recueille et développe un projet que le pape François préparait au cours de ses derniers mois de vie. Léon XIV l'explique, dès le début du document, avec ces paroles : "Ayant reçu comme en héritage ce projet, je suis heureux de le faire mien - en y ajoutant quelques réflexions - et de le proposer encore au début de mon pontificat, en partageant le désir du bien-aimé Prédécesseur que tous les chrétiens puissent percevoir le lien fort qui existe entre l'amour du Christ et son appel à nous faire proches des pauvres" (n. 3). Autrement dit, en d'autres termes, déclinés et développés de diverses manières dans le document, l'amour des pauvres est la garantie de la fidélité au coeur de Dieu : une Eglise fidèle au coeur de Dieu " Nuno da Silva Gonçalves s. j.