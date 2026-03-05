Inscription
#Essais

Oiseaux

David Hawcock

ActuaLitté
Grâce à 8 fabuleux pop-up, ce livre entraîne les enfants à la découverte du monde fascinant des oiseaux : des perroquets tropicaux aux hiboux des montagnes, des flamants élégants aux manchots des glaces, sans oublier les oiseaux de paradis aux plumes éclatantes. Chaque page s'anime pour révéler la beauté et la diversité de ces créatures venues des forêts, des mers, des prairies et même des villes ! Avec des illustrations colorées et des textes simples et instructifs, les jeunes lecteurs apprendront à reconnaître ces animaux extraordinaires et à comprendre leur rôle essentiel dans la nature. Un voyage magique et éducatif, où science et émerveillement se rencontrent à chaque pop-up.

Par David Hawcock
Chez Nuinui jeunesse

|

Auteur

David Hawcock

Editeur

Nuinui jeunesse

Genre

Animaux sauvages

Oiseaux

David Hawcock trad. Marie-Yvonne Dulac

Paru le 05/03/2026

16 pages

Nuinui jeunesse

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782889574902
© Notice établie par ORB
plus d'informations

