Grâce à 8 fabuleux pop-up, ce livre entraîne les enfants à la découverte du monde fascinant des oiseaux : des perroquets tropicaux aux hiboux des montagnes, des flamants élégants aux manchots des glaces, sans oublier les oiseaux de paradis aux plumes éclatantes. Chaque page s'anime pour révéler la beauté et la diversité de ces créatures venues des forêts, des mers, des prairies et même des villes ! Avec des illustrations colorées et des textes simples et instructifs, les jeunes lecteurs apprendront à reconnaître ces animaux extraordinaires et à comprendre leur rôle essentiel dans la nature. Un voyage magique et éducatif, où science et émerveillement se rencontrent à chaque pop-up.