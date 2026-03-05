Inscription
#Album jeunesse

Super pop-up Ferme

David Hawcock

Tendresse et émerveillement au rendez-vous avec ce livre plein de douceur ! Le monde de la ferme - vaches, cochons, poules, le verger et le potager, au-de là de la haie - prennent vie grâce à 8 adorables pop-up. A chaque page, les enfants découvrent les animaux dans leurs habitats et leurs activités quotidiennes, accompagnés d'illustrations colorées et pleines de vie. En suivant la vie à la ferme, les jeunes lecteurs apprendront tout sur ses animaux et ses secrets, avec curiosités et anecdotes amusantes pour rendre la lecture encore plus captivante. Un voyage interactif et instructif dans un format super, facile à manipuler par les enfants.

Par David Hawcock
Chez Nuinui jeunesse

Auteur

David Hawcock

Editeur

Nuinui jeunesse

Genre

Livres animés (3 ans et +)

Super pop-up Ferme

David Hawcock

Paru le 05/03/2026

20 pages

Nuinui jeunesse

19,90 €

9782889574896
