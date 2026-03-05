Combien de cratères se trouvent sur la Lune ? Comment se forment les éclipses lunaires ? Savais-tu que la Lune influence les marées sur Terre ? Ces questions et bien d'autres trouvent leur réponse dans ce livre, consacré aux merveilles de la Lune, à découvrir à travers les 10 fabuleux pop-up. Les phases lunaires, le Système solaire, la Lune et la Terre, les satellites naturels, les missions lunaires et les explorations spatiales... tout est présenté à travers de nombreuses illustrations colorées, sublimées par 10 pop-up spectaculaires. De plus, pour approfondir chaque sujet, de nombreuses anecdotes fascinantes et surprenantes rendent ce volume à la fois éducatif, captivant et ludique.