#Album jeunesse

La Lune

David Hawcock, Adam Linley

ActuaLitté
Combien de cratères se trouvent sur la Lune ? Comment se forment les éclipses lunaires ? Savais-tu que la Lune influence les marées sur Terre ? Ces questions et bien d'autres trouvent leur réponse dans ce livre, consacré aux merveilles de la Lune, à découvrir à travers les 10 fabuleux pop-up. Les phases lunaires, le Système solaire, la Lune et la Terre, les satellites naturels, les missions lunaires et les explorations spatiales... tout est présenté à travers de nombreuses illustrations colorées, sublimées par 10 pop-up spectaculaires. De plus, pour approfondir chaque sujet, de nombreuses anecdotes fascinantes et surprenantes rendent ce volume à la fois éducatif, captivant et ludique.

Par David Hawcock, Adam Linley
Chez Nuinui jeunesse

|

Auteur

David Hawcock, Adam Linley

Editeur

Nuinui jeunesse

Genre

Livres animés (3 ans et +)

La Lune

David Hawcock, Adam Linley

Paru le 05/03/2026

20 pages

Nuinui jeunesse

12,90 €

ActuaLitté
9782889574858
