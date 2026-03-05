Inscription
La valise d'Eliane

Raulowsky, Jacobo Rivero

ActuaLitté
En 1953 a lieu le premier tournoi mondial féminin de basketball au Chili. Un évènement historique pour le sport féminin auquel ont participé les sélections d'Argentine, du Brésil, de Cuba, des Etats-Unis, du Mexique, du Paraguay, du Pérou, de la France, du Chili et de la Suisse. Cette rencontre est marquée par l'atmosphère des années postérieures à la Seconde Guerre Mondiale et le début de la Guerre Froide, qui ont eu de fortes répercussions sur le sport international pendant la seconde moitié du xxe siècle. Inspiré des carnets d'Eliane Girod, ce passionnant roman graphique met en valeur l'effort d'un groupe de femmes qui ont combattu les clichés à une période où le machisme était la norme dans la société en général mais aussi dans le sport. Une aventure avec comme protagoniste une femme courageuse, qui ne s'arrête devant aucun obstacle et pour qui le basketball est un élément fondamental de sa vie. La valise d'Eliane est un ouvrage inspirant, spécialement aujourd'hui quand le sport féminin a acquis une valeur sociale indispensable.

Par Raulowsky, Jacobo Rivero
Chez Editions Livreo-Alphil

|

Auteur

Raulowsky, Jacobo Rivero

Editeur

Editions Livreo-Alphil

Genre

Historique

La valise d'Eliane

Raulowsky, Jacobo Rivero

Paru le 19/03/2026

Editions Livreo-Alphil

29,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

ActuaLitté
9782889503292
