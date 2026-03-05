Inscription
Les Frondeuses

Yoann Iacono

La véritable histoire de La Fronde , premier quotidien créé par des femmes. Tout commence en 1897. Marguerite Durand, journaliste au Figaro, refuse d'écrire un article à charge sur le premier Congrès international des féministes, organisé à Paris. Son rédacteur en chef l'exige. Elle est licenciée. De cette injustice naît une saine colère et l'idée folle de créer un véritable journal, un quotidien de presse généraliste, conçu, rédigé, imprimé et administré exclusivement par des femmes. Ce sera La Fronde. Les Frondeuses raconte cette aventure collective portée par une bande de femmes aux âges, aux parcours et aux origines sociales radicalement différents. On y croise des intellectuelles et des ouvrières, des journalistes et des typographes, toutes unies par une même mission d'information. Pour son troisième roman, Yoann Iacono fait revivre les mois houleux qui précèdent le lancement de La Fronde, les embûches que cette sororité de choc a dû surmonter pour s'affirmer dans un monde d'hommes où l'on refuse encore aux journalistes femmes l'entrée à la Chambre des Députés et à la Bourse.

Par Yoann Iacono
Slatkine et Cie

Yoann Iacono

Slatkine et Cie

Romans historiques

Les Frondeuses

Yoann Iacono

Paru le 05/03/2026

252 pages

Slatkine et Cie

20,00 €

9782889443345
