Expliquer pour soigner

Peut-on vraiment soigner sans expliquer ? Et que révèle une explication, dans le contexte des soins, lorsqu'on l'écoute de près ? Dans les séances d'éducation thérapeutique du patient (ETP), les soignants - médecins, infirmiers, diététiciens - mobilisent des discours pour transmettre des savoirs sur le diabète. Mais au-delà des contenus, ce sont les interactions elles-mêmes qui soignent, questionnent, fragilisent ou transforment. L'explication, loin d'être un simple outil de transmission, fait partie intégrante de l'acte de soin. Elle engage des émotions, réactive des tensions, reflète des choix - souvent implicites - sur ce qu' "apprendre" veut dire. Inscrit dans une perspective socioculturelle, ce livre propose une lecture inédite de l'ETP comme processus partagé, où patients et soignants construisent ensemble les conditions d'une gestion active de la maladie. Devenue incontournable, l'ETP invite désormais à interroger son produit : l'apprentissage thérapeutique. Quels en sont les ressorts ? Et que faudrait-il pour mieux le favoriser ?