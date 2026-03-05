Taym à 9 ans lorsqu'il arrive en France, fuyant la violence de son pays. Avec ses parents, il a quitté sa culture, ses racines, sa langue. Alors quand il arrive ici, le français, partout, tout le temps, autour de lui, ça fait comme du bruit. Jamais des phrases, jamais du sens, juste du bruit. Un jour, Taym ferme sa bouche à triple tours et se tait. Parler, pour quoi faire ? De toute façon, personne ne le comprendrait. Face au mutisme du petit garçon, son père, sa mère, sa grand-mère, ses camarades, son maître puis une maîtresse tentent de l'accompagner. Chacun à leur manière, ils le guident sur le chemin d'une nouvelle langue qui viendrait s'additionner à l'ancienne, sans la remplacer. Au bout de ma langue explore la question des ailleurs sous un autre angle : celui des bouleversements symboliques, imaginaires, culturels liés à l'installation dans un nouveau pays. Par delà des questions juridiques et administratives, comment un pays fait-il sien des citoyens et des citoyennes venus d'ailleurs ? Comment s'installe-t-on ici, "chez nous" ?