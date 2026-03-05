Pour les fans !

Ce livre officiel aux illustrations cute et basé sur le film d'animation à succès de Netflix, KPop Demon Hunters , ne manquera pas de ravir les chasseurs et chasseresses de démons, petits et grands. Rumi, Mira et Zoey sont des stars de la pop le jour et des chasseresses de démons la nuit ! Retrouvez-les, ainsi que les Saja Boys, le nouveau groupe de démons-garçons le plus en vogue du moment, Derpy le Tigre, Sussie la Pie et bien d'autres personnages attachants de KPop Demon Hunters dans ce bel album pour les enfants ! Avec ses illustrations stylisées et adorables, ce livre officiel incontournable divertira et ravira tous les fans car... fans heureux, heureux Honmoon ! Album, à partir de 3 ans. Edition officielle en français Basé sur le scénario de Danya Jimenez & Hannah McMechan et Maggie Kang et Chris Appelhans. Basé sur KPop Demon Hunters , le film Réalisé par Maggie Kang et Chris Appelhans. A découvrir également : Kpop Demon Hunters - Le livre officiel de posters, Le roman graphique du film, Le livre officiel d'activités, Mon carnet Golden.