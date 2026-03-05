Canguilhem lecteur de Freud

Fruit d'une relecture systématique de l'oeuvre de Georges Canguilhem, ce livre révèle une dimension jusqu'alors méconnue de sa pensée : l'attention soutenue que le philosophe porta à Freud et la fécondité de ce dialogue pour sa réflexion sur l'erreur, la valeur et la norme. Fruit d'une relecture systématique de l'oeuvre de Georges Canguilhem, fondée sur l'ensemble de ses textes publiés et, de façon inédite, sur l'exploration minutieuse de ses archives, ce livre révèle une dimension jusqu'alors méconnue de sa pensée : l'attention soutenue que le philosophe porta à Freud, dès le milieu des années 1930, et la fécondité de ce dialogue pour sa réflexion sur l'erreur, la valeur et la norme. Cette étude, qui suit pas à pas l'évolution de ses positions grâce à la datation rigoureuse de ses manuscrits, met en lumière la cohérence profonde d'une oeuvre traversée par la question de l'erreur : loin d'être un motif secondaire, celle-ci apparaît comme le véritable fil conducteur de sa philosophie, au croisement de la critique du scientisme, de la théorie des valeurs et de la normativité. Loin de se limiter à une critique de la psychologie et des sciences humaines, Canguilhem, à l'appui de sa lecture de Freud, élabore une thèse originale : l'erreur, loin d'être un simple écart à la vérité, manifeste la puissance normative du vivant et la liberté du jugement. Ce travail inédit éclaire ainsi, à partir des sources les plus directes, la genèse et la portée d'une philosophie de l'erreur qui renouvelle de fond en comble la compréhension des rapports entre science, subjectivité et action.