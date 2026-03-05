Inscription
Bonnard

Guillaume Morel

Découvrez l'univers coloré et intime de Pierre Bonnard : une monographie richement illustrée qui explore l'oeuvre complète du peintre nabi, entre modernité et classicisme, à travers plus de 250 chefs-d'oeuvre. Langues : FR, EN, DE, NL, IT, ES. Classique par ses sujets, moderne par son sens de la composition, de la couleur et de la lumière, le peintre nabi Pierre Bonnard (1867-1947) a tracé son chemin à l'écart des grands courants et mouvements de la première moitié du XXe siècle. En plus de deux cent cinquante paysages, portraits, autoportraits, nus féminins, scènes d'intérieurs et natures mortes, cette monographie réunit l'essentiel de la production de l'artiste. Conçue de façon chronologique, elle met en évidence la cohérence et la continuité de l'oeuvre de Bonnard, tout en soulignant son évolution, subtile mais constante. Languages : Fr. En. ------- Classical in his subjects, modern in his sense of composition, color and light, the Nabi painter Pierre Bonnard (1867-1947) made his way outside the major currents and movements of the first half of the 20th century. In more than two hundred and fifty landscapes, portraits, self-portraits, female nudes, interior scenes and still lifes, this monograph brings together the essential of the artist's production. Conceived chronologically, it highlights the coherence and continuity of Bonnard's work, while underlining his subtle but constant evolution.

Par Guillaume Morel
Chez Editions Place des Victoires

|

Auteur

Guillaume Morel

Editeur

Editions Place des Victoires

Genre

Monographies

Bonnard

Guillaume Morel

Paru le 05/03/2026

240 pages

Editions Place des Victoires

9,95 €

9782809909838
© Notice établie par ORB
