Les règles du jeu au travail spécial CSE

Marion Ledéan-Durel

L'essentiel du droit du travail au quotidien, pour salariés et employeurs : CSE, tout ce qu'il faut savoir Déclinaison de son titre à succès, Les règles du jeu au travail, dans un format court et synthétique, ce guide aborde le fonctionnement du comité social et économique (CSE) et tout ce que vous devez savoir pour agir en conformité et en toute sérénité : obligations, missions, moyens, négociation, interlocuteurs... . Présenté sous forme de questions/réponses du point de vue du salarié et de l'employeur, chaque thème est vulgarisé afin d'être accessible à tous. Il répond aux interrogations clés : · Suis-je obligé de mettre en place un CSE ? · Qui peut en faire partie ? · Sur quels sujets négocier ? · Ai-je le droit de licencier un délégué syndical ? · Mon employeur peut-il refuser mes heures de délégation ? Un guide de facilitation qui accompagne la vie professionnelle, où les parties peuvent se retrouver et parler le même langage.

Par Marion Ledéan-Durel
Chez De Boeck supérieur

Auteur

Marion Ledéan-Durel

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Droit du travail et de l'emplo

Les règles du jeu au travail spécial CSE

Marion Ledéan-Durel

Paru le 05/03/2026

152 pages

De Boeck supérieur

16,90 €

9782807373853
