Réussir le concours d'entrée en médecine

Mohamed Ayadim

Entrainez-vous avec plus de 200 QCM de physique spécialement conçus à partir des exigences de l'examen d'entrée en médecine. Un entraînement intensif pour réussir la physique au concours de médecine et de dentisterie. Ce livre vous prépare efficacement au our J grâce à : - 10 tests complets pour maîtriser les notions essentielles du programme de physique ; - Plus de 200 QCM pour développer un savoir-faire et réviser les concepts. Chaque test est accompagné d'une grille de réponses à compléter, suivie de corrections détaillées et de rappels rapides pour une auto évaluation optimale. Pour approfondir, réviser un sujet, vous pouvez consulter les fiches de révision issues de l'ouvrage Réussir le concours d'entrée en médecine, et progresser ainsi dans l'acquisition des concepts. Un outil pratique et performant, conçu pour renforcer efficacement vos bases en physique et maximiser vos chances de réussite au concours.

Par Mohamed Ayadim
Chez De Boeck supérieur

Auteur

Mohamed Ayadim

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Révisions

Réussir le concours d'entrée en médecine

Mohamed Ayadim

Paru le 05/03/2026

224 pages

De Boeck supérieur

17,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782807373341
