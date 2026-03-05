Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Quelle fiscalité pour demain ?

François Facchini

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Baisser le coût de l'impôt pour reprendre la longue marche vers le progrès économique et social. Ce livre expose les débats sur les impôts, qu'ils soient assis sur le revenu, la consommation, les sociétés, l'héritage, ou la fortune immobilière. Il en tire une feuille de route pour les réformes fiscales futures. Les gouvernements de demain doivent aller dans deux directions : baisser les dépenses publiques pour réduire l'effort fiscal et changer la composition des prélèvements. A cette fin, ils doivent déplacer au maximum la charge de l'impôt sur la consommation, aller vers un impôt sur le revenu à taux proportionnel, baisser le taux de l'impôt sur les sociétés et supprimer les impôts sur l'héritage et la fortune immobilière. Autant de propositions de réformes défendues avec rigueur et pédagogie dans cet ouvrage indispensable pour comprendre ce qu'est réellement une fiscalité juste et efficiente.

Par François Facchini
Chez De Boeck supérieur

|

Auteur

François Facchini

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Actualité médiatique internati

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Quelle fiscalité pour demain ? par François Facchini

Commenter ce livre

 

Quelle fiscalité pour demain ?

François Facchini

Paru le 05/03/2026

319 pages

De Boeck supérieur

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782807372832
9782807372832
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.