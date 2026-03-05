Quelle fiscalité pour demain ?

Baisser le coût de l'impôt pour reprendre la longue marche vers le progrès économique et social. Ce livre expose les débats sur les impôts, qu'ils soient assis sur le revenu, la consommation, les sociétés, l'héritage, ou la fortune immobilière. Il en tire une feuille de route pour les réformes fiscales futures. Les gouvernements de demain doivent aller dans deux directions : baisser les dépenses publiques pour réduire l'effort fiscal et changer la composition des prélèvements. A cette fin, ils doivent déplacer au maximum la charge de l'impôt sur la consommation, aller vers un impôt sur le revenu à taux proportionnel, baisser le taux de l'impôt sur les sociétés et supprimer les impôts sur l'héritage et la fortune immobilière. Autant de propositions de réformes défendues avec rigueur et pédagogie dans cet ouvrage indispensable pour comprendre ce qu'est réellement une fiscalité juste et efficiente.