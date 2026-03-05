Inscription
#Essais

J'explore le Québec

Christine Ouin, Pascal Biet, Louise Pratte, Julie Brodeur

ActuaLitté
J'explore le Québec invite les enfants de 7 à 11 ans à découvrir le Québec à travers une foule d'activités et d'expériences étonnantes pour la jeunesse. Unique dans l'édition jeunesse, ce guide de voyage sur le Québec est le seul qui s'adresse aux enfants de 7 à 11 ans ! Grâce à lui, garçons et filles profiteront de tous les moments de leur voyage au Québec ou de leur escapade dans une des régions du Québec. A la fois amusant et instructif, ce guide de voyage pour enfants tout en couleurs les occupera pendant les trajets tout en attirant leur attention sur une foule de sujets et de lieux, que ce soit à la montagne, en forêt, le long du fleuve, au bord de la mer, en ville, à la campagne ou même dans le Grand Nord québécois. Tout au long de J'explore le Québec, le sympathique Edgar et l'adorable libellule Julie accompagnent les jeunes voyageurs dans leurs explorations du Québec, dévoilent toutes sortes de secrets et invitent les enfants à être attentifs à tout ce qui les entoure. De nombreuses suggestions d'activités les incitent aussi à vivre des vacances actives et pleines de découvertes au Québec.

Par Christine Ouin, Pascal Biet, Louise Pratte, Julie Brodeur
Chez Ulysse

|

Auteur

Christine Ouin, Pascal Biet, Louise Pratte, Julie Brodeur

Editeur

Ulysse

Genre

Pays du monde

J'explore le Québec

Christine Ouin, Pascal Biet, Louise Pratte, Julie Brodeur

Paru le 05/03/2026

112 pages

Ulysse

17,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782765861393
