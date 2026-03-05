Passion Manga

Comment l'innovation transforme-t-elle le secteur public ?? Qui sont les véritables moteurs de ces changements ?? Cet ouvrage met en lumière des projets innovants menés dans le secteur public, de la santé à l'éducation, jusqu'aux instances municipales, provinciales et fédérales. Il présente des initiatives marquantes, y compris à l'étranger, et souligne les compétences, valeurs et leadership des équipes derrière ces réussites. Il montre que l'innovation peut émerger à tous les niveaux hiérarchiques des organisations publiques et à but non lucratif. Ce témoignage du renouveau du secteur public offre des perspectives inspirantes pour ses actrices et ses acteurs, la population et la communauté étudiante en administration publique, tout en contribuant à déconstruire l'image traditionnelle de l'Etat et de ses fonctionnaires.