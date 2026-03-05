Un ordinateur peut-il être expert ? La créativité peut-elle s'informatiser ? Siri et Alexa nous comprennent-elles ? D'où viennent les images d'une IA ? Quelle législation pour contrôler l'IA ? L'IA mène-t-elle le monde à sa perte ? Entre apprentissage automatisé et apprentissage profond, chatbots et robots, IA générative et "deep fakes" , l'intelligence artificielle fascine et déconcerte, suscitant alternativement engouement et polémiques. Mais comment naviguer dans ce nouveau monde à la fois passionnant et potentiellement terrifiant ? Avec des cartes bien sûr ! Ce livre aborde 8 thématiques en lien avec l'intelligence artificielle et pour chacune, propose une carte mentale permettant de se familiariser avec les concepts, suivie d'une série de questions-réponses, avec des illustrations, pour approfondir !