Tests d'aptitudes, psychotechniques et de personnalité

Marc Dalens

Cet ouvrage s'adresse aux candidats préparant les concours de recrutement de l'armée, de la gendarmerie, de la police, de l'administration pénitentiaire, des douanes et des finances publiques. Ces concours sont de plus en plus nombreux à proposer une épreuve de tests de sélection, souvent redoutée par les candidats. Ce guide présente de manière détaillée les différents types de tests, très variés, avec lesquels vous devez vous familiariser. Les grands domaines - Tests d'aptitudes verbales et numériques - Tests logiques et psychotechniques (matrices, dominos et cartes à jouer, raisonnement logique...) - Inventaires de personnalité Des rappels de cours, des conseils et de nombreux exercices corrigés vous permettent de consolider vos connaissances, mais aussi de préparer efficacement l'épreuve afin de pouvoir l'affronter en toute sérénité. Des sujets d'entraînement, de difficulté croissante et chronométrés, vous aideront à être fin prêt pour le jour J.

Par Marc Dalens
Chez Studyrama

Auteur

Marc Dalens

Editeur

Studyrama

Genre

Concours administratifs

Tests d'aptitudes, psychotechniques et de personnalité

Marc Dalens

Paru le 05/03/2026

364 pages

Studyrama

19,90 €

9782759059553
© Notice établie par ORB
