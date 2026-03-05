Tests d'aptitudes, psychotechniques et de personnalité

Cet ouvrage s'adresse aux candidats préparant les concours de recrutement de l'armée, de la gendarmerie, de la police, de l'administration pénitentiaire, des douanes et des finances publiques. Ces concours sont de plus en plus nombreux à proposer une épreuve de tests de sélection, souvent redoutée par les candidats. Ce guide présente de manière détaillée les différents types de tests, très variés, avec lesquels vous devez vous familiariser. Les grands domaines - Tests d'aptitudes verbales et numériques - Tests logiques et psychotechniques (matrices, dominos et cartes à jouer, raisonnement logique...) - Inventaires de personnalité Des rappels de cours, des conseils et de nombreux exercices corrigés vous permettent de consolider vos connaissances, mais aussi de préparer efficacement l'épreuve afin de pouvoir l'affronter en toute sérénité. Des sujets d'entraînement, de difficulté croissante et chronométrés, vous aideront à être fin prêt pour le jour J.