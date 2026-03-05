Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Autodestruction de l’humanité, pathologies actuelles

Erès

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une "dictature de la raison" : ce voeu freudien a-t-il pris corps avec l' ONU, les droits humains et crimes contre l'humanité reconnus et jugés par des tribunaux ad hoc, et la dissuasion nucléaire ? Non, l'hubris l'emporte ! Crise climatique appelant l'Apocalypse ; épidémie mondiale de source "inconnue" , guerres qui précipitent l'échéance, appuyées sur une criminalité ordinaire et des organisations terroristes. Un bouleversement anthropologique. Frappés par un présent fou, avec si peu de lumières sur l'avenir, comment qualifier les nouveaux maux existentiels ? Auprès de nos patients et dans le champ social, quels leviers mobiliser qui limiteraient les pathétiques ravages de Thanatos ?

Par Erès
Chez Erès

|

Auteur

Erès

Editeur

Erès

Genre

Revues de psychanalyse

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Autodestruction de l’humanité, pathologies actuelles par Erès

Commenter ce livre

 

Autodestruction de l’humanité, pathologies actuelles

Erès

Paru le 05/03/2026

Erès

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749285399
9782749285399
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.