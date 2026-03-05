Autodestruction de l’humanité, pathologies actuelles

Une "dictature de la raison" : ce voeu freudien a-t-il pris corps avec l' ONU, les droits humains et crimes contre l'humanité reconnus et jugés par des tribunaux ad hoc, et la dissuasion nucléaire ? Non, l'hubris l'emporte ! Crise climatique appelant l'Apocalypse ; épidémie mondiale de source "inconnue" , guerres qui précipitent l'échéance, appuyées sur une criminalité ordinaire et des organisations terroristes. Un bouleversement anthropologique. Frappés par un présent fou, avec si peu de lumières sur l'avenir, comment qualifier les nouveaux maux existentiels ? Auprès de nos patients et dans le champ social, quels leviers mobiliser qui limiteraient les pathétiques ravages de Thanatos ?