#Essais

Initiation à l'anglais CP-CE1

Denise Chauvel, Danièle Champagne, Catherine Chauvel

ActuaLitté
Un ouvrage très apprécié des enseignants avec de nombreux fichiers audio pour initier les élèves à l'anglais en CP-CE1. L'initiation à l'anglais vise à développer chez l'élève les comportements indispensables pour l'apprentissage ultérieur des langues vivantes (curiosité, écoute, mémorisation...), à familiariser son oreille à des réalités phonologiques et accentuelles d'une langue nouvelle et à lui faire acquérir les premières connaissances dans cette langue ainsi que les prémices de la culture du pays. Cet ouvrage propose une démarche active et ludique, adaptée aux classes de CP et CE1, autour de 15 séquences thématiques permettant d' acquérir un vocabulaire de base ( My name is... , Food, Christmas, The Body, Clothes and colours, Animals )... Chacune présente les objectifs, le matériel, l'organisation de la classe et le déroulement des séances. Les séances s'appuient sur des jeux dont les règles sont souvent connues des enfants, sur des activités autour d'images, sur des chansons et des histoires dont les supports audio sont fournis. Les séquences CE1 proposent des prolongements écrits. Ressources numériques : 20 chansons, poésies et comptines ; le matériel utile pour les séquences (flashcards...) à imprimer.

Par Denise Chauvel, Danièle Champagne, Catherine Chauvel
Chez Retz

|

Auteur

Denise Chauvel, Danièle Champagne, Catherine Chauvel

Editeur

Retz

Genre

Matières enseignées

Initiation à l'anglais CP-CE1

Denise Chauvel, Danièle Champagne, Catherine Chauvel

Paru le 05/03/2026

128 pages

Retz

27,00 €

9782725649450
