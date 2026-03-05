Inscription
#Essais

Le Néolithique

Anne Lehoërff

ActuaLitté
Le nouvel âge de pierre En 1865, alors que l'archéologie avait fait surgir des hommes très anciens des profondeurs du temps, le savant britannique John Lubbock proposa d'inventer le "Néolithique" . Après l' "Age de la pierre ancienne" , soit le Paléolithique, venait ainsi l' "Age de la pierre nouvelle" . Utile pour affiner les subdivisions chronologiques, cette dénomination ne rend que partiellement compte des mutations opérées il y a dix mille ans dans le monde. Invention de l'agriculture et de l'élevage, sédentarisation, mise au point d'outils de pierre polie (mais aussi de métal), fabrication de céramique, de textile, de la roue... Autant d'innovations qui ont conduit à de grands bouleversements techniques et sociaux. Une "révolution" ? Le phénomène a plutôt été progressif, et a connu bien des formules selon les régions. Anne Lehoërff nous raconte avec passion et érudition la fabuleuse histoire de ces ancêtres qui ont posé les bases de nos sociétés modernes.

Par Anne Lehoërff
Chez Presses Universitaires de France

|

Auteur

Anne Lehoërff

Editeur

Presses Universitaires de France

Genre

Que-sais-je ?

Commenter ce livre

 

Le Néolithique

Anne Lehoërff

Paru le 05/03/2026

128 pages

Presses Universitaires de France

10,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782715439818
9782715439818
© Notice établie par ORB
plus d'informations

