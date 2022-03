Civilisation matérielle, économie et capitalisme. Tome 1, Les structures du quotidien

Les trois volumes de Civilisation matérielle, économie et capitalisme nous plonge dans l'histoire du monde du XVe au XVIIIe siècle, un extraordinaire voyage à travers le temps et l'espace des civilisations humaines. C'est aussi une réflexion magistrale sur la nature et le rôle de ce capitalisme, acteur toujours plus essentiel des sociétés de l'époque médiévale et moderne. Ce premier volume, Les structures du quotidien, est l'évocation d'une culture matérielle, celle des objets, des outils, des costumes, des logements, des nourritures et des techniques... , des gestes au jour le jour du commun des hommes des villes et des campagnes, des riches et des pauvres. Cet " inventaire du possible " nous immerge dans le quotidien d'hommes et de femmes vivant dans un monde " immobile " , durablement confrontés à l'étroitesse des espaces, aux faiblesses techniques et à la lenteur des transports et des communications.