Née en 1848, la même année qu'un "suffrage universel" réservé aux hommes pendant près d'un siècle, Hubertine Auclert grandit dans une France rurale, catholique et patriarcale. Elle s'enthousiasme pour la République naissante, prend au sérieux la promesse d'égalité et s'indigne qu'on refuse aux femmes l'égalité des droits. Elle réclame le droit de vote, condition de la liberté, et combat avec tous les moyens imaginables : une association, des pétitions, un journal, mais aussi une grève de l'impôt, des manifestations, des coups d'éclat médiatiques. "Suffragette" , pionnière du féminisme, elle se bat pour ses idées, au risque de l'adversité et de la solitude. On cite parfois son nom, mais qui se souvient de ses combats et de la femme qu'elle fut ? Hubertine Auclert mérite d'être redécouverte.