#Essais

LFI

Pierre-André Taguieff

Sous la direction de Pierre-André Taguieff, LFI – Anatomie d'une perversion réunit une cinquantaine d'auteurs, de diverses sensibilités politiques, pour analyser sans complaisance la nature profonde d'un parti, La France insoumise, qui s'est imposé comme une force de rupture. A travers des regards croisés, ce livre propose une analyse critique rigoureuse d'une machine idéologique redoutable, cheval de Troie de l'islamisme, et s'interroge sur ce qu'elle révèle de l'état de la gauche et de la démocratie en France aujourd'hui. A l'approche de plusieurs échéances électorales décisives, alors que se profilent de sombres temps, il nous revient de faire preuve de lucidité et de sens des responsabilités. Sous la direction de Pierre-André Taguieff Coordonné par David Reinharc Avec les contributions de : Christine Angot, Kamel Bencheikh, Guy Bensoussan, Florence Bergeaud-Blackler, Marika Bret, Cédric Brun, Jean-Yves Camus, Brice Couturier, Emmanuel Debono, Najwa El Haïté, Amine El Khatmi, Raphaël Enthoven, Lara Fatimi, Samuel Fitoussi, Renée Fregosi, Olivier Galland, Baptiste Gauthey, Xavier Gorce, Martine Gozlan, Yana Grinshpun, Gérard Grunberg, Noémie Halioua, Frédéric Haziza, Marcela Iacub, Eva Illouz, Myriam Illouz, Aurélie Julia, Rachel Khan, Marc Knobel, Matthias Küntzel, Noëlle Lenoir, Bérénice Levet, Alix L'Hospital, Jean-Paul Lilienfeld, Eloïse Maillot Nespo, Céline Masson, Samuel Mayol, Sabrina Medjebeur, Michel Onfray, Michaël Prazan, Olivier Ranson, Robert Redeker, David Reinharc, Xavier-Laurent Salvador, Daniel Salvatore Schiffer, Dominique Schnapper, Jean-Eric Schoettl, Abnousse Shalmani, Omar Youssef Souleimane, Jean Szlamowicz, Pierre-André Taguieff, Jacques Tarnero, Atmane Tazaghart, Lara Tchekov, Philippe Val, Judith Waintraub, Caroline Yadan, Sonya Zadig. Epilogue : Alain Finkielkraut.

Par Pierre-André Taguieff
Chez David Reinharc Editions

|

Auteur

Pierre-André Taguieff

Editeur

David Reinharc Editions

Genre

Actualité politique France

LFI

Pierre-André Taguieff

Paru le 05/03/2026

424 pages

David Reinharc Editions

22,90 €

9782493575753
