Farce flaubertienne, Retour aux souches présente sur le mode de la satire l'extrême droite française. Une caricature aussi percutante qu'hilarante : le parti Grabulement organise une formation pour ses cadres et vous êtes invité. Au programme ? Vacuité et opportunisme qui ne s'encombrent pas de cohérence. Mars 2026. Le parti du Grabulement, en proie à ses contradictions internes, est particulièrement déchiré par les ambitions de ses deux dirigeants : Gretchen, fille du leader historique et présidente actuelle du mouvement, et Philoquin, jeune Rastignac improbable de la politique. Pour trouver un peu du bon sens qui leur manque tant, le parti décide d'organiser un stage de réflexion pour ses cadres. Ce séjour a pour but de renforcer la cohésion et d'assurer une formation complémentaire de culture générale. Au coeur du marais poitevin, quinze jours de stage intensif avec Gustave aux commandes, le narrateur de cette fable drolatique. Le contact avec la nature - " La Terre ne ment pas " - est évidemment essentiel et les politiques suivront des séances de débroussaillage et de semis. Celles-ci seront complétées par des ateliers - " L'économie à portée de tous ", " L'histoire nationale de Vercingétorix à la prise du pouvoir " - et pratiques - " Notoriété : le selfie et comment s'en servir ". Dans cet environnement protecteur, les membres du mouvement vont avoir tout loisir d'exposer leur inanité, leur absence de vision politique, leur soif de pouvoir frénétique et leurs désaccords insolubles. Farce flaubertienne à la Bouvard et Pécuchet, Retour aux souches tente, sur le mode de la satire, de présenter l'extrême droite française pour ce qu'elle est : une bouffonnerie aussi creuse que dangereuse. Un texte nécessaire, percutant et d'une irrésistible drôlerie.