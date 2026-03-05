Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Retour aux souches

Olivier Mannoni

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Farce flaubertienne, Retour aux souches présente sur le mode de la satire l'extrême droite française. Une caricature aussi percutante qu'hilarante : le parti Grabulement organise une formation pour ses cadres et vous êtes invité. Au programme ? Vacuité et opportunisme qui ne s'encombrent pas de cohérence. Mars 2026. Le parti du Grabulement, en proie à ses contradictions internes, est particulièrement déchiré par les ambitions de ses deux dirigeants : Gretchen, fille du leader historique et présidente actuelle du mouvement, et Philoquin, jeune Rastignac improbable de la politique. Pour trouver un peu du bon sens qui leur manque tant, le parti décide d'organiser un stage de réflexion pour ses cadres. Ce séjour a pour but de renforcer la cohésion et d'assurer une formation complémentaire de culture générale. Au coeur du marais poitevin, quinze jours de stage intensif avec Gustave aux commandes, le narrateur de cette fable drolatique. Le contact avec la nature - " La Terre ne ment pas " - est évidemment essentiel et les politiques suivront des séances de débroussaillage et de semis. Celles-ci seront complétées par des ateliers - " L'économie à portée de tous ", " L'histoire nationale de Vercingétorix à la prise du pouvoir " - et pratiques - " Notoriété : le selfie et comment s'en servir ". Dans cet environnement protecteur, les membres du mouvement vont avoir tout loisir d'exposer leur inanité, leur absence de vision politique, leur soif de pouvoir frénétique et leurs désaccords insolubles. Farce flaubertienne à la Bouvard et Pécuchet, Retour aux souches tente, sur le mode de la satire, de présenter l'extrême droite française pour ce qu'elle est : une bouffonnerie aussi creuse que dangereuse. Un texte nécessaire, percutant et d'une irrésistible drôlerie.

Par Olivier Mannoni
Chez Héloïse d'Ormesson

|

Auteur

Olivier Mannoni

Editeur

Héloïse d'Ormesson

Genre

Actualité politique France

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Retour aux souches par Olivier Mannoni

Commenter ce livre

 

Retour aux souches

Olivier Mannoni

Paru le 05/03/2026

125 pages

Héloïse d'Ormesson

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487819818
9782487819818
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.