#Roman étranger

La supérette du bord de mer

Sonoko Machida

ActuaLitté
La supérette Tenderness sur l'île de Kyushu, au Japon, n'est pas un magasin comme les autres. Si les rayonnages sont remplis des traditionnels katsudon, karaage et dorayaki, ce sont les habitués hauts en couleur qui donnent une âme à ce lieu de passage. Il n'est pas surprenant d'y croiser un groupe de femmes assez âgées, pomponnées comme pour un rendez-vous galant, se disputer l'attention du gérant, ou l'homme à tout faire du quartier en train d'essayer les combinaisons d'aliments les plus surprenantes. Dans ce refuge de bord de mer, Shiba, le charismatique manager, fait preuve d'une bienveillance rare, son fan-club est toujours prêt à rendre service et les employés accueillent tout le monde avec un sourire. Et alors que les clients se succèdent, ils finissent tous par trouver bien plus que ce qu'ils étaient venus chercher... Porté par la plume teintée d'humour de Sonoko Machida, un roman délicieux qui ne laissera personne indifférent. "La supérette du bord de mer transforme les petits moments de vie en instants de magie". Laurie Gilmore, autrice du best-seller Le Pumpkin Spice Café Sonoko Machida est une autrice japonaise renommée, traduite dans de nombreux pays. Elle a été lauréate de plusieurs prix, dont le prestigieux prix des libraires. La Supérette du bord de mer, best-seller international vendu à près d'un million d'exemplaires, est son premier roman traduit en français. Traduit du japonais par Anne-Claire Leroux

Par Sonoko Machida
Chez Editions Nami

|

Auteur

Sonoko Machida

Editeur

Editions Nami

Genre

Littérature japonaise

La supérette du bord de mer

Sonoko Machida trad. Anne-Claire Leroux

Paru le 05/03/2026

320 pages

Editions Nami

17,90 €

9782487606319
