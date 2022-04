Réussir sa prise de poste en 7 étapes. Anticiper les premiers mois et consolider son intégration

Qu'il s'agisse d'un poste dans une nouvelle structure, d'une promotion, d'une mutation en interne ou d'une mission de management de transition, personne ne devrait mettre en jeu sa crédibilité et son image en négligeant l'importance de la prise de fonction. Quel que soit le challenge accepté, l'importance du niveau hiérarchique ou le statut administratif, tout ce qui n'aura pas été clarifié à l'avance est perdu ou risqué : autorité, décisions, priorités, emploi du temps, mode opératoire... Conçu en 7 étapes, cet ouvrage est agrémenté de nombreux cas vécus et propose des conseils juridiques ou encore des techniques managériales à mettre en place, aussi bien en amont que tout au long de la période d'essai et des premiers mois. Un recrutement se prépare comme un plan stratégique et, après avoir lu ce livre, le lecteur sera complètement préparé !