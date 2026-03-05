Les lumières maçonniques

On croit volontiers que la lumière explique ; ce livre soutient qu'elle forme. De la clarté sans lampe des Anciens Devoirs aux voûtes étoilées des temples contemporains, des Mystères grecs aux controverses des Lumières, des chantiers gothiques aux débats d'aujourd'hui, Lumières maçonniques, une quête universelle suit un fil d'or : la lumière comme tenue - ce qui s'endosse, se garde, se transmet. Ici, l'histoire n'est pas un musée. Le Regius et le Cooke y servent de boussoles de probité ; la Grèce - d'Héraclite à Aristote, de Pythagore aux stoïciens - devient une école d'angles justes ; la Renaissance, une discipline de dignité et d'images agissantes ; le XVIII ? siècle, une fabrique d'institutions pour que la raison n'engloutisse ni le mystère ni la fraternité. Les rites - Français, Ecossais Ancien et accepté, Rectifié, Emulation, Standard d'Ecosse, York, Memphis-Misraïm, Opératif de Salomon - ne sont pas alignés comme des curiosités, mais accordés en polyphonie : une même clarté y parle huit langues, sans jamais trahir la discrétion jurée. A l'heure où tout brille et peu éclaire, ce livre propose une éthique simple et exigeante : voir juste, parler net, agir droit. Il montre comment le symbole protège de l'abstraction, comment le rituel convertit l'idée en habitude, comment la Loge peut encore nourrir la cité : discernement dans le fracas numérique, justice sans théâtre, espérance active qui relève plutôt qu'elle n'embrase. De la lampe du Temple à la fenêtre des maisons, la lumière cesse d'être motif ; elle devient caractère.