Au coeur du Moyen Age, alors que l'Ordre du Temple étend son influence entre foi, pouvoir et mystère, un homme s'engage sur une voie dont il ne soupçonne pas encore le prix. Chevalier par serment, frère par conviction, il va découvrir que la loyauté se paie parfois du sang, et que la vérité peut devenir plus dangereuse que l'ennemi. Entre batailles, intrigues politiques et secrets spirituels, Le Chevalier du Temple plonge le lecteur dans l'univers fascinant des Templiers, là où se croisent la ferveur religieuse, l'ambition des puissants et les zones d'ombre de l'Histoire. Porté par une écriture immersive et documentée, ce roman interroge la foi, l'honneur et le destin des hommes pris dans la tourmente d'un monde en mutation. Un grand récit historique, où l'aventure rejoint la quête intérieure.

Chez Le Compas dans l'oeil

Auteur

Florence Ferrari

Editeur

Le Compas dans l'oeil

Genre

Moyen Age

Paru le 12/03/2026

Le Compas dans l'oeil

22,00 €

9782487319493
© Notice établie par ORB
