Petit espace pour une belle vie

Vos petits espaces ont tout de grands ! Voici LE guide pour les optimiser sans sacrifier ni au style ni à la fonctionnalité. Un vent de liberté souffle sur nos mètres carrés... Ne négligez plus votre confort, ne bridez pas votre créativité, faites entrer la lumière, osez les couleurs, investissez les hauteurs, craquez pour du king size, soignez les détails et faites de votre nid douillet, aussi petit soit-il, un véritable paradis ! Cet ouvrage propose des stratégies simples et efficaces pour agencer de manière astucieuse les plus petits logements et créer la maison de ses rêves. Emparez-vous des conseils de Sofie Hepworth et laissez-vous inspirer par l'ingéniosité et l'univers coloré de Sheila Shed pour créer votre maison du bonheur, une maison dans laquelle il fait bon vivre, jouer, travailler, se détendre, recevoir et tout simplement s'épanouir.