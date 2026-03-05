Inscription
#Imaginaire

Les sacrifiés du paradis

Guillaume Blanc, Chico Pacheco

Il faut sauver la nature africaine ! La mission débute en 1961 et depuis, d'immenses parcs sont créés, vierges et sauvages. Mais ce rêve d'Afrique a un prix : le sacrifice de millions de paysans, expulsés, de force. Grâce au Projet spécial africain, l'Unesco, le WWF et les colons devenus experts internationaux continuent de sauver en Afrique la nature qu'ils ont perdue chez eux, en Occident. Mais quand un garde de parc éthiopien est assassiné, l'enquête débute et, très vite, elle révèle une Afrique fantasmée, et la violence d'un colonialisme vert pesant sur des millions d'Africains. Hier, comme aujourd'hui...

Par Guillaume Blanc, Chico Pacheco
Chez Delcourt

|

Auteur

Guillaume Blanc, Chico Pacheco

Editeur

Delcourt

Genre

Aventure

Les sacrifiés du paradis

Guillaume Blanc, Chico Pacheco

Paru le 12/03/2026

144 pages

Delcourt

24,50 €

9782413089865
