Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Tout mais pas Beyrouth

Jibé, Mathieu Diez

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Entre carnet de voyage et chronique, Mathieu Diez partage sa découverte du Liban où il s'installe avec sa famille en 2021. Il relate son quotidien et son travail durant 4 années au sein de l'ambassade de France, jusqu'à la guerre d'octobre 2024. Quand Mathieu Diez part vivre à Beyrouth avec sa famille pour travailler au sein de l'ambassade de France, il découvre une ville dévastée par la crise économique et l'explosion du port, mais pleine d'intensité et passionnante. Entre chronique du quotidien, du travail en ambassade, et de la guerre d'octobre 2024, il brosse un portrait sensible et sincère de Beyrouth et du Liban.

Par Jibé, Mathieu Diez
Chez Delcourt

|

Auteur

Jibé, Mathieu Diez

Editeur

Delcourt

Genre

Réalistes, contemporains

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tout mais pas Beyrouth par Jibé, Mathieu Diez

Commenter ce livre

 

Tout mais pas Beyrouth

Jibé, Mathieu Diez

Paru le 05/03/2026

Delcourt

23,75 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782413088363
9782413088363
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.