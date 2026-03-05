Tout mais pas Beyrouth

Entre carnet de voyage et chronique, Mathieu Diez partage sa découverte du Liban où il s'installe avec sa famille en 2021. Il relate son quotidien et son travail durant 4 années au sein de l'ambassade de France, jusqu'à la guerre d'octobre 2024. Quand Mathieu Diez part vivre à Beyrouth avec sa famille pour travailler au sein de l'ambassade de France, il découvre une ville dévastée par la crise économique et l'explosion du port, mais pleine d'intensité et passionnante. Entre chronique du quotidien, du travail en ambassade, et de la guerre d'octobre 2024, il brosse un portrait sensible et sincère de Beyrouth et du Liban.