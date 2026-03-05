Inscription
Mon chat, mon guide

Véronique Aïache

Un témoignage sur l'amour profond et la magie silencieuse qui relient les humains aux chats depuis la nuit des temps " Une femme m'a dit un jour : "Toi, tu as été guérisseuse au temps des pharaons. ' Je ne la connaissais pas, je ne lui avais rien demandé et je ne l'ai bien sûr pas crue. [... ] Il a en effet fallu vingt ans et une rencontre improbable pour que ces mots prennent sens. Il a fallu qu'un chat, ou plus exactement une chatte, s'invite dans ma vie pour que je révise ma copie existentielle. " Point de départ d'une introspection et d'un éveil spirituel, cette rencontre entre l'auteure et son chat, Plume, est peut-être aussi la vôtre. Depuis des millénaires, des liens indéfectibles se tissent entre les humains et les chats. A leur contact, nous apprenons la tempérance, la patience, l'art du " ici et maintenant " et les limites de l'abnégation. Nous comprenons davantage notre besoin de liberté et de spiritualité, leur prêtant volontiers un caractère sacré ou magique. En franchissant les frontières de l'espace et du temps, Véronique Aïache dresse le portrait de cet animal fascinant, tour à tour perçu comme une divinité, un mauvais présage, le familier des sorcières, un porte-bonheur ou le plus mignon des compagnons. Outre ses capacités exceptionnelles (souplesse, équilibre, vision nocturne...), le chat possède des pouvoirs guérisseurs. S'il est dit que les chats ont sept vies, le principe de réincarnation nous éclaire réellement sur l'amour instinctif que nos deux espèces se portent.

Par Véronique Aïache
Chez First

Auteur

Véronique Aïache

Editeur

First

Genre

Spiritisme

Mon chat, mon guide

Véronique Aïache

Paru le 05/03/2026

288 pages

First

18,95 €

9782412095126
